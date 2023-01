24-årig havde kokain og hash i bilen

En patrulje fra Østjyllands Politi standsede tirsdag kl. 22.21 på Rydevænget i Aarhus V en bil med en 24-årig mand på førersædet og en 24-årig kvinde på passagersædet.

Da føreren af bilen virkede påvirket af stoffer – og i øvrigt var frakendt kørekortet – blev han anholdt og sigtet for narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden. Efter at have visiteret både fører og passager og ransaget bilen, blev der uddelt flere sigtelser.