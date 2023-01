Vild kørsel skabte utryghed – knallert beslaglagt

En færdselspatrulje fra Østjyllands Politi kørte tirsdag kl. 17.45 til Skolevangsvej i Haurum ved Hammel, hvor flere borgere var utrygge over nogle unge mænd, der kørte rundt i høj hastighed på knallerter.

Da betjentene kom frem, standsede de en 16-årig ung mand på en knallert, som så ud til at kunne køre noget hurtigere end det tilladte. Knallerten blev derfor kørt op på et rullefelt, hvor farten blev målt. Da den nåede op over 55 km/t, blev den beslaglagt til nærmere undersøgelse.