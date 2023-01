Skabte utryghed i letbanen og blev anholdt

En 51-årig mand skabte i følge døgnrapporten fra Østjyllands Politi tirsdag aften så meget uro og utryghed i letbanen i Aarhus, at han endte med at blive anholdt.

Kl. 23.32 fik politiet en anmeldelse om, at en passager i letbanen var meget aggressiv og råbte af føreren, mens han slog på ruder og sæder. Angiveligt fordi han var utilfreds med, at letbanen holdt for rødt ved krydset Hasle Ringvej/Randersvej.