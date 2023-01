Flere end 100 busruter er udset til ændringer

Det er Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen, der finansierer den kollektive trafik i Midtjylland. Billetindtægterne dækker cirka halvdelen af de udgifter, der går til at drive den kollektive trafik i Midtjylland. Finansieringsgraden varierer afhængig af antal kunder på den enkelte rute.

Regionen finansierer de blå regionalbusser, mens kommunerne finansierer bybusser og lokalruter.

»Vi har selvfølgelig rådgivet kommuner og region om at lave besparelser, hvor det rammer færrest mulige kunder. I nogle områder er besparelserne dog så omfattende, at det vil medføre begrænsninger for en del af vores kunder,« siger Midttrafiks planchef Henrik Juul Vestergaard.

Den udfordring som landets trafikselskaber, herunder Midttrafik forudser, at 2023 vil blive passagermæssigt, betyder, at Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og trafikselskaberne ønsker at den nye SVM-regering vil give trafikselskaberne en ekstraordinær mulighed for at hæve billetpriserne med yderligere 10 pct. i maj 2023, skrev Mobilitywatch i december: