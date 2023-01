02/01/2023 KL. 19:00

For abonnenter

Knap så meget fyrværkeri flød i gaderne i år

Enten har aarhusianerne været ekstra gode til at rydde op i år, ellers fik regnvejret de fleste til at blive indendørs. For der blev kun brugt én time ekstra på oprydning i forhold til en normal weekend, siger driftsleder og nævner en begivenhed, hvor oprydningen var langt værre.