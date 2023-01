08/01/2023 KL. 10:45

Hun lever af at vise sine sko til knap 300.000 følgere, men når det handler om Iran, satser hun hele butikken

Dansk-iranske Sally Javadi føler et ansvar, der ikke står i hendes jobbeskrivelse – og så har hun en drøm om at besøge sit andet hjemland igen. Men hun kan ikke »holde kæft« og accepterer, at det har en pris.