28-årig mand dømt for hadforbrydelse og hærværk mod regnbuebænk

På bevægelsens hjemmeside nordfront.dk kan man læse, at bevægelsen ”propaganderer”, så folk ”skal få et positivt billede af modstandsbevægelsen og nationalsocialismen”.

Anklagemyndigheden mente, at den 28-årige mand var medforfatter til opslaget, der var groft nedsættende og forhånende over for homoseksuelle.

Det var Retten i Aarhus enig i, og han blev derfor også dømt for at overtræde straffelovens såkaldte racismeparagraf.

En skærpende omstændighed blev, at retten mente, at der var tale om ”propagandavirksomhed”.

Sammen med to mænd på 23 og 24 år er den 28-årige desuden dømt for hærværk mod en venstreorienteret bogcafé i Aarhus i 2019.

Et par måneder efter overmalingen af bænken blev der malet graffiti og sat plakater op på Spartakus Bogcafé i Aarhus. De bar ligeledes logoet for Nordfront.