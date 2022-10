31/10/2022 KL. 06:45

Har du også taget en valgtest, der peger på Rune Christiansen fra De Radikale?

»Hvem skal jeg stemme på?« Spørgsmålet stiller tusindvis af østjyder formentlig sig selv i disse dage, hvor valget er lige om hjørnet, og mediernes kandidattest tilbyder hjælp med at finde et match. Aarhusiansk byrådsmedlem fastholder, at han aldrig var kommet i byrådet uden kandidattest. Men der er demokratisk bekymring, siger forsker.