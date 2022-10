Udenlandsk kvinde anholdt efter kontrol

Opholdstilladelse: Betjente fra Østjyllands Politis udlændingeenhed foretog mandag eftermiddag kontrol af en massageklinik i Aarhus C, og her traf de en 41-årig kvinde fra Thailand, som forsøgte at løbe væk, da hun så politiet. Hun blev dog hurtigt anholdt, og da det viste sig, at hun hverken har gyldig opholdstilladelse eller tilladelse til at arbejde i landet, blev hun sigtet. Hun bliver nu tilbageholdt på Udlændingeloven, mens Udlændingestyrelsen vurderer, om hun skal udvises af landet. Derudover skal Center Mod Menneskehandel vurdere, om kvinden kan have været handlet. Det fremgår af døgnrapporten.