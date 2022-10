Vidner søges efter episode i Harlev

Vold: Østjyllands Politi fik mandag kl. 16.13 en anmeldelse om, at en 10-årig pige var blevet udsat for vold af en mand i Byparken i Harlev. Den 10-årige har forklaret, at hun kom cyklende gennem parken omkring kl. 16.00, da en mand stillede sig op på stien og spærrede vejen for hende, hvorefter han slog hende i ansigtet, inden han løb fra stedet. Kort efter blev episoden meldt til politiet, der hurtigt havde nogle patruljer i området. Blandt andet en hundepatrulje, der søgte efter spor på stedet. Østjyllands Politi efterforsker nu sagen for at afklare, hvad der præcist er sket og skal blandt andet have afhørt pigen nærmere, fremgår det af døgnrapporten.