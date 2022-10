Østjyllands Politi fik søndag kl. 16.50 en anmeldelse om, at en mand havde slæbt flere genstande ud på en mindre vej i Viby og sat ild til det hele. En patrulje kørte til stedet, hvor der var ild i en madras og nogle paller. Ilden nåede ikke at brede sig, og en 51-årig mand, der stod på vejen, erkendte, at det var ham, der havde sat ild til genstandene. Han blev anholdt og sigtet for brandstiftelse.