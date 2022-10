Skunkplanter beslaglagt i lejlighed

Et tip ledte søndag kl. 21.30 politiet til en lejlighed i Viby, hvor der var mistanke om, at der var ulovlige stoffer. Allerede uden for døren kunne betjentene på stedet lugte hash, og da den 53-årige mand, der bor i lejligheden, lukkede dem ind, fandt de hurtigt kilden til lugten. På altanen stod flere skunkplanter, og gemt i nogle kasser lå en del tørrede skunkplanter, der blev omregnet til over tre kilo skunk. På grund af de større mængder blev den 53-årige sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg, og alle planterne blev beslaglagt, oplyser Østjyllands-Politi.