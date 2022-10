Enkelte sigtelser efter søndagens Superligakamp

Enkelte sigtelser i forbindelse med fodboldkamp

Søndagens Superliga-kamp mellem AGF og Brøndby på stadion i Aarhus blev afviklet i god ro og orden, og der blev kun skrevet få politisager, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi. Tre mænd blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen – to for at kaste med nogle skraldespande, mens en enkelt spyttede på en fanbus og råbte skældsord efter personerne i bussen. En 22-årig mand blev uden for stadion fundet i besiddelse af en joint og en peberspray, og da han blev opfarende og råbte diverse grimme gloser efter betjentene, blev han anholdt og sigtet besiddelse af euforiserende stoffer, overtrædelse af våbenloven og for fornærmelig tiltale mod politiet. Derudover blev der givet et par enkelte andre sigtelser for besiddelse af euforiserende stoffer. På p-pladsen ved stadion blev to biler udsat for hærværk, da ukendte gerningsmænd knuste et par sideruder.