Valgbanner udsat for hærværk

Østjyllands Politi søger vidner i forbindelse med et hærværk begået i weekenden på et 42 meter langt banner fra partiet SF, som hang på et hegn ud for Nordre Ringgade 77 i Aarhus. Fredag blev der klippet et hul i banneret, og søndag kl. 10.33 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at det store banner var klippet eller revet helt i stykker. Østjyllands Politi efterforsker sagen som groft hærværk, da der er tale om et banner af en vis værdi. Politiet hører meget gerne fra vidner, der kan kontakte ordensmagten på tlf. 114.