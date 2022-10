Spøgelsesbilist forårsagede uheld på motorvejen

Påkørsel: En 33-årig mandlig bilist ramte søndag eftermiddag ind i en bus, da han kørte i den forkerte retning på Herningmotorvejen ved afkørsel 22 tæt på Harlev. Både den 33-årige og to passagerer i bussen blev kørt til behandling på skadestuen. Den 33-årige pådrog sig nogle alvorlige skader, men er umiddelbart ikke i kritisk tilstand, mens de to passagerer fra bussen umiddelbart kom lettere til skade. Uheldet skete omkring kl. 13.48, kort efter at den 33-årige var kørt på motorvejen i vestgående retning i det østgående spor. En patrulje fra Sydøstjyllands Politi opdagede umiddelbart efter uheldet de forulykkede biler, da den var ude at lede efter den 33-årige, som havde været involveret i en anden episode i Sydøstjylland. Både ambulance og politi var kort efter på stedet, og motorvejen blev afspærret, mens der blev ryddet op og foretaget tekniske undersøgelser.