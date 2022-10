International rejseguide placerer Bornholm og Amalienborg Slot i Aarhus

Rejseguiden fremhæver ligeledes Køn-museet og Marselisborg Slot. Mest bemærkelsesværdigt er nok en attraktion, der ikke engang er at finde på samme kontinent som Aarhus.

”Denmark Dinosaur World” skulle efter sigende udstille dinosaurskeletter og fremvise slanger og firben. Dog må man have fat i en flybillet til Australien, hvor forlystelsesparken ligger i en by kaldet ”Denmark” – og ikke i Den Gamle By i Aarhus, som billedet viser.

Rejseguiden, der er udgivet af Microsofts webportal MSN, er formentlig skabt med hjælp fra AI, på dansk kunstig intelligens, der ikke altid kan erstatte intelligens af kød og og blod. Rejseguiden kan findes her.