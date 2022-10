Beruset udenlandsk bilist blæste forbi patrulje

Det viste sig at være en god idé, idet føreren viste sig at lugte meget kraftigt af spiritus, da betjentene rettede henvendelse til ham. En udåndingsprøve viste, at den udenlandske førers promille var et godt stykke over den tilladte grænse.

Søndag formiddag var manden stadig på Aarhus Politigård, hvor det skulle klarlægges, hvorvidt hans førerret i Danmark skal inddrages.