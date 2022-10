I over tre uger har brandvæsenet arbejdet i døgndrift for at tæmme en vanskelig brand i Studstrupværket ved Aarhus.

Det går i øjeblikket så godt med slukningen, at Østjyllands Brandvæsen har valgt at fortsætte en strategi med at bruge fjernstyrede køretøjer.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag.