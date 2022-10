15/10/2022 KL. 20:30

27-årige Cecilie Overgaard går ikke den direkte vej hjem efter mørkets frembrud

Folketingsvalget skal være et »tryghedsvalg«, siger statsministeren. JP Aarhus tog på gaden for at tale med unge om, hvorvidt de føler sig mere utrygge – og hvorfor.