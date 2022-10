Efter 16 år som øverste chef i Aarhus Kommunes ældreafdeling, Sundhed og Omsorg, er samarbejdet mellem kommunen og Hosea Dutschke formelt ophørt.

Det skete, da Aarhus Byråd på et lukket punkt på byrådsdagsordenen tiltrådte en indstilling fra rådmand Christian Budde (V), Sundhed og Omsorg. Beslutningen følger efter flere problematiske sager på ældreområdet i Aarhus Kommune. Efter forhandlinger er parterne blevet enige om en gensidig fratrædelsesordning, og ifølge Christian Budde handler det bl.a. om, at der er brug for en direktør, »som kan arbejde under nøgleordene tillid, åbenhed og læring«.