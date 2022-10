76-kvindelig bilist sigtet for spirituskørsel

En 76-årig kvindelig bilist blev lørdag anholdt og sigtet for spirituskørsel, da hun blev standset af en patrulje på Ellebjergvej i Risskov, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi. Ligeledes lørdag blev en 21-årig mand anholdt kl. 20:51 og sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand, da han blev standset af en patrulje på Silkeborgvej i Brabrand. Søndag kl. 01:14 blev en 23-årig mandlig bilist anholdt og sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand, da han blev standset af en patrulje på Randersvej i Hadsten, oplyser politiet.