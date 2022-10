Få et gratis stik mod influenza, lyder tilbuddet fra Sundhedsstyrelsen til borgere med en kronisk sygdom eller som er fyldt 65.

Men få dage efter at muligheden for en gratis influenzavaccine åbnede 1. oktober må flere midtjyske lægehuse melde pas. De er allerede løbet tør for vaccinerne, og Statens Seruminstituts lager er tømt.