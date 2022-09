Kvindelig bilist målt med høj promille

Vanvidskørsel: Østjyllands Politi fik natten til torsdag kl. 00.12 en anmeldelse om, at en kvindelig bilist var kørt ind i en bil, der holdt parkeret på Vestergade i Hadsten. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Da patruljen kom frem, befandt den 41-årige bilist sig stadig på stedet, og da hun virkede kraftigt påvirket af alkohol, blev hun bedt om at puste i et alkometer. Promillen indikerede, at hun havde en promille et godt stykke over 2,0.