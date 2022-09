Formodet narkobilist påkørte biler

Biljagt: En patrulje fik onsdag kl. 17.30 mistanke til to mænd, der kørte i en bil på Ringgadebroen i Aarhus, og betjentene tændte derfor udrykningssignalerne for at bringe bilen til standsning.

Bilisten ignorerede dog blinkene og fortsatte med at køre rundt ad flere veje i Aarhus C med en patruljebil lige bag sig, fortæller politiet i døgnrapporten. Flere patruljer blev tilkaldt, og ved krydset ved Læssøeesgade og Hedemannsgade satte en patrulje deres bil på tværs af vejen for at få stoppet bilisten. Her ramte bilisten ind i to parkerede biler, inden han ramte ind i patruljebilen og standsede.