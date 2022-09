Bilist kørte fra uheld uden at give sig til kende

Onsdag kl. 21.45 skete der et færdselsuheld i krydset Frellingvej/Ebdrupvej i Kolind Mark. En 68-årig mandlig bilist blev påkørt bagfra af en bilist, som efterfølgende kørte fra stedet uden at give sig til kende. Den 68-årige kom umiddelbart ikke noget til. Ud fra signalement og registreringsnummer på bilen fandt politiet efterfølgende frem til en 58-årig mand på hans adresse i Aarhus N. Da politiet mistænkte, at han havde været påvirket under kørslen, blev han anholdt og sigtet og fik foretaget en blodprøve, fremgår det af Østjyllands Politis døgnrapport.