Mand sigtet for vold mod butiksmedarbejder

Personalet i en dagligvarebutik på Jægergårdsgade i Aarhus kontaktede onsdag morgen politiet, da en kunde havde slået en medarbejder. To mandlige medarbejdere havde været i gang med at lave en video fra butikken, da en 56-årig mand gentagne gange forstyrrede dem. Det førte til en diskussion, der endte med, at den 56-årige slog en af medarbejderne, en 41-årig mand, i ansigtet. Den 41-årige og hans kollega tilbageholdt manden og kontaktede politiet. Da patruljen kom frem, blev den 56-årige anholdt og sigtet for vold. Medarbejderen kom umiddelbart ikke alvorligt til skade.