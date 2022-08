Men handlen blev ikke gennemført, idet den 43-årige ifølge retten blev angrebet af to af Shmurs venner.

Det fik den 43-årige til at bruge sit medbragte skydevåben. Han affyrede to skud, som ramte den 25-årige Abukar Hassan Ali - også kaldet Shmur.

Men skuddene blev efter rettens vurdering affyret i nødværge.

De to venner på henholdsvis 23 og 27 år er også tiltalt i sagen.

De er af retten fundet skyldige i at have forsøgt at frarøve den 43-årige de knap to millioner kroner, som han havde medbragt.