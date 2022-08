Morten Bach Engholt var en af de første til at dyrke sportsgrenen roundnet i Danmark. Han startede helt tilbage i 2014 med et par kammerater, og siden har han været med til at opbygge et fællesskab på tværs af hele landet. I dag er Morten Bach Engholt formand for Roundnet Denmark, hvor han kæmper for at gøre roundnet mere populær.