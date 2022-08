Ekspert tvivler på effekt: Sådan vil partier indføre rygeforbud på strande i Aarhus

Børn og unge

Et af kerneargumenterne for forslaget er, at det skal få færre børn og unge til at begynde med at ryge. Byrådsmedlem og forslagsstiller Mahad Yussuf, Radikale Venstre, mener, at ved at dele stranden op i røgfrie zoner vil færre børn og unge opfatte rygning som en normal ting i deres fritid.

Forskning inden for emnet peger på, at Mahad Yussuf har ret. Det fortæller professor Jørgen Vestbo, som selv har været formand for en arbejdsgruppe hos Vidensråd for Forebyggelse, der havde til opgave at afdække de indsatser, der er mest effektfulde til forebyggelse af rygning blandt børn og unge.

»I og med at børn og unge ser færre voksne sidde og ryge, om det så er på stranden eller på en café, så vil de holde op med at tro, at rygning er normalen,« siger Jørgen Vestbo.

Rygeloven blev i 2007 udviddet, hvilket betød, at det blev ulovligt at ryge indenfor på restauranter og på arbejdspladser. Sidenhen er antallet af solgte cigaretter om året faldet med lige over tre milliarder cigaretter.

I 2007 købte danskerne således 7,9 milliarder cigaretter. I 2021 var det tal på 4,8 milliarder cigaretter.