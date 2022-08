»De får musikken til at ramme hjertet og gør det med et overskud, der føles helt ægte,« sagde dommerne, da de uddelte dette års pris som Live Camps udvalgte til en aarhusianske popduo.

I tre dage har 35 nye danske talenter spillet om prisen på Live Camp under optakten til Smukfest, der foregår på campingpladsen Kærligheden. Navne som The Minds of 99, Scarlet Pleasure og Thøger Dixgaard har stået på scenen, før de for alvor brød igennem til danskerne. Og ifølge Smukfests booker, Mikkel Xavier, kommer flere af Live Camps artister til at gøre indtog på den danske musikscene i fremtiden.



Han tilføjer også, at niveauet for årets Live Camp var højere end nogensinde – en kulmination på, at musikerne har været spærret inde i øvelokalet af coronaen.