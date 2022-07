På havnekajen hopper, springer, danser, råber og skriger to fotografer i et par knaldblå Aida Cruises-jakker med to meget blitzende kameraer. En underlig form for techno spiller, mens de godt 1.900 primært tyske krydstogtturister går fra borde.

Nogle bliver liret i kassen af fotograferne og kan købe billedet som et lille minde om den dag, de brugte i Aarhus, når de igen i aften er tilbage i buffeten ombord på AIDAmar. Inden de når så langt, skal de først finde ud af, hvad de skal bruge deres 10 timer i byen på.