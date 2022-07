26/07/2022 KL. 15:00

En sølvgrå Mercedes kørte for fuld fart gennem Frederiksgade. Nye betonklodser skal forhindre en gentagelse

Østjyllands Politi har ikke villet be- eller afkræfte, om episoden i mandags, hvor en sølvgrå Mercedes kørte gennem Frederiksgade, er terror. Men nu er nye betonklodser stillet op for at forhindre en gentagelse, og ifølge en ekspert får de os til at tænke på netop det.