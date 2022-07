Én mod én

Deltagerne danser til musik, der spilles af DJ’s. Uforudsigelige hits, hvor danserne ikke kender rytmen. Konkurrencen er én mod én. Dommerpanelet består af publikum, der beslutter resultatet ved at hæve deres stemmekort, som er enten rødt eller blåt – samme farve som den del af dansegulvet, hvor deres favoritdanser står. Den danser, der er sidst på scenen, har vundet konkurrencen.

Red Bull Dance Your Style er et gratis event, som er åbent for alle. Der er podier på eventområdet, som fyldes efter først-til-mølle-princippet, så sørg for at komme i god tid.