Solen bager over Aarhus onsdag formiddag. Selv om klokken endnu ikke har passeret 10.00, er der allerede over 25 grader. Børn med bøllehatte i skyggen, unge i badetøj og løbere med ekstra mange svedperler på panden. Det er blot nogle af de aarhusianere, der er at møde i smilets by, som i dag burde hedde solskinsbyen. Men hvorfor begiver man sig udenfor, når heden raser? JP Aarhus har talt med dem, der holder fri i varmen, og dem, der arbejder.