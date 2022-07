En ung læge, der er sigtet for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, for blufærdighedskrænkelse og for at have misbrugt sin stilling, har siden slutningen af marts siddet varetægtsfængslet.

Varetægtsfængslingen er flere gange blevet forlænget, men udløb igen i denne uge. Retten har dog truffet afgørelse om at varetægtsfængsle lægen i yderligere fire uger frem til den 11. august.