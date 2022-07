I regionsrådet er man ikke i tvivl om, at der skal gøres noget ved ambulanceberedskabet. Det fortæller flere politikere, efter at JP Aarhus kunne berette, at underbemanding og træthed blandt redderne resulterede i, at der 13 pct. af tiden var en ambulance ude af drift i starten af juni i Aarhus Kommune. Det svarer til, at hver ottende