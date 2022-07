Din roman ”Blækhat” er den første, der foregår i Aarhus. Hvad fik dig til at ville skrive om din barndomsby?

»Jeg er hjemme i Aarhus mange gange i løbet af et år, og både min familie og min store datter bor der, og det samme gør mange af mine bedste venner. Pludselig følte jeg, at bogen var moden til at blive skrevet. Det var jo ret specielt at vokse op i Sjællandsgade dengang i 70’erne og 80’erne. At lege på børnenes jord og i beboernes børnehus, hvor der var et tæt fællesskab, hvilket først går op for en, når man er blevet voksen og ser det hele på afstand. Da jeg flyttede til Berlin, var der en del steder, som mindede mig om Aarhus, sådan som jeg kender byen fra min barndom, hvor vi klatrede over mure og legede i gamle biler inde på lossepladsen ved Fredes Auto, hvor vi selvfølgelig ikke måtte være, fordi der var masser af glas og søm. Der var højt til loftet og ikke så mange regler. En form for vildskab, som desværre er forsvundet lidt de senere år, hvor både Berlin og Aarhus er blevet mere moderniseret.«