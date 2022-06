Syv busruter med lave passagertal mister tilskud

Kollektiv Trafik: Et midlertidigt tilskud på 5,5 mio. kroner til drift af syv busruter i ni kommuner er forlænget frem til køreplansskiftet i juni 2023, hvorefter det standses. Det har regionsrådet onsdag besluttet på baggrund af en evaluering af de syv ruter.

Der er tale om lokale ruter som kører mellem to kommuner, og som finansieres af kommunerne. Tilskuddet fra regionen skulle sikre mulighed for, at unge kan komme frem til uddannelsessteder på tværs af kommunegrænser. Tal fra Midttrafik viser dog, at ruterne kun i meget lav grad benyttes som tiltænkt. For dem alle gælder det, at meget få passagerer krydser kommunegrænser, og at generelt få uddannelsessøgende benytter ruterne