10/08/2022 KL. 10:45

For abonnenter

Flere mennesker med autisme og psykisk sygdom kan blive dyrt: Årsagen til stigningen findes formentlig i miljøet omkring borgerne

Antallet af mennesker med autisme, der behandles for en anden psykisk sygdom, er tredoblet i Region Midtjylland på ni år. To eksperter vurderer, at det formentlig handler om, at man er for dårlig til at forebygge, at det går galt.