09/08/2022 KL. 10:30

»Da han var lille, blev han slet ikke psykotisk. Han skulle slet ikke have været derud«

Stadig flere danskere bliver dømt til psykiatrisk behandling. For Tobias Salbøg Morsø begyndte de sværeste år, efter at han havde udfordret lederen af sit bosted til en kamp til døden. Men de år kunne have været undgået, hvis man spørger hans mor.