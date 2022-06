Vi frygter, at infrastrukturen ikke kan bære presset fra den voldsomme fortætning

Langs Ryhavevej er flere byggerier allerede godkendt og begynder at skyde op. Det ser ud til, at projekterne bliver presset til det yderste, også mere end kommunalplanen lægger op til – og uden hensyn til de eksisterende genboer. Der bygges højt og ganske tæt på de lave naboejendomme, samtidig med at altaner og tagterrasser placeres med kig direkte ned i folks haver.

I Hasle Fællesråd følger vi udviklingen. Vi glæder os over en spirende lydhørhed fra kommunens ansatte. Vi håber, at den kommende arkitekturpolitik kan styre byudviklingen i en bedre retning. Vi ser frem til en fortsat god dialog, både med kommunens ansatte og Hasle borgerne.

Vi håber også, at vores arbejde giver byrådet et indblik i nogle af de praktiske udfordringer, som fortætningsstrategien medfører. Til slut vil vi gerne opfordre beboere i Hasle til at deltage i Hasle fællesråds møder, arrangementer og drøftelser, så vi kan få et bredere grundlag for vores input til Aarhus Kommune.