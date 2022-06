Spændingen stiger på plænen foran den store scene. Alle venter på det øjeblik, hvor konferencier Frank Megabody går på scenen for at byde velkommen og samtidig åbne den 35. udgave af det, der gennem årene er vokset til at blive verdens største musikfestival for udviklingshæmmede.

På bagscenen står en stolt festivalleder ved