Håndværkere får særlige p-pladser: To ting, der også blev vedtaget på byrådsmødet

Gratis parkering for håndværkere

Teknik og Miljø fik opbakning fra Aarhus Byråd til at iværksætte et toårigt forsøg med særlige p-pladser til håndværkere. Planen går på at indføre lokale parkeringsrestriktioner på udvalgte parkeringspladser, der tilgodeser erhvervsbiler på gule plader.