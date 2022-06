Butikstyve blev bortvist fra Salling og tog i Magasin

Her kunne vagten se, at de to mænd gik ind i et prøverum med den tomme pose, men kom ud igen med en fyldt pose. Medarbejderne kunne efterfølgende konstatere, at der var afmonteret og efterladt flere alarmer i det prøverum, de to mænd havde været i.

Vagten sørgede for at placere nogle af butikkens medarbejdere ved udgangene, og da de to mænd forlod Magasin, uden at betale for noget, blev de pågrebet og ført ind i et baglokale, hvorfra der blev ringet efter politiet.

Da patruljen ankom, kunne de to betjente med det samme genkende de to mænd på 17 og 19 år, som de godt en time tidligere havde bortvist fra Salling. De to mænd blev fundet i besiddelse af en pose med tøj for flere tusinde kroner, som de havde stjålet i Magasin. De blev begge sigtet for butikstyveri, fremgår det af