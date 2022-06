Det er forsvarerens opfattelse, at den tiltalte ikke vidste, at politiet var efter ham.

»Politiet tilkendegav hverken med lys eller sirene, at de ønskede at bringe ham til standsning. Det kan derfor ikke bevises, at han (red. tiltalte) vidste, at politiet var efter ham,« siger han.

Forsvareren mener endvidere ikke, at der var tale om hensynsløs kørsel, da politiet forgæves forsøgte at standse ham i Åbyhøj.

Her fik en betjent sit ben i klemme mellem to biler, da den tiltalte påkørte patruljen i forbindelse med, at de prøvede at stoppe ham.

»Der er ikke tale om særlig hensynsløs kørsel, når en person sætter i gang i et kryds. Han opfylder ganske enkelt ikke kriterierne for hensynsløs kørsel,« lyder det fra Tobias Engby.

»Kalder mig vanvidsbilist«

Under eftersøgningen af sagen, hvor den nu 21-årige mand efter påkørslen den 18. juni 2021 formåede at slippe væk fra politiet, kom det i medierne frem, at den 20-årige tidligere har optrådt i et tv-indslag på TV2 Østjylland, hvor han nærmest blærer sig med at være vanvidsbilist.

»Jeg er kendt som vanvidsbilist her rundtomkring. Jeg kører over for rødt hele tiden. Det er ikke fordi, en rød lygte skal forhindre mig i at køre over. Hvis der er frit, så kører jeg jo bare,« sagde han.

Såvel politi som den 20-åriges familie opfordrede i medierne ham til at melde sig selv. Det gjorde han to dage senere, hvor han blev anholdt på en adresse i Brabrand. Han har siddet varetægtsfængslet siden.