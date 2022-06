11/06/2022 KL. 19:00

De går med solbriller, selv om solen ikke skinner. Men bag rockstjerneattituden findes en buldrende nervøsitet

De fire Aarhus-drenge fra bandet Undertekst kan stadig stå til en fest, uden nogen ved, hvem de er. Men en dag vil de kunne sige, at de opnåede alt, de kunne i Danmark. Vi var med bag scenen under deres hidtil største koncert på dette års Northside. Og vi fandt en historie om ungdommens to sider.