Selvom dette års Northside har fået heftig kritik for at have for meget dansksproget toppop på programmet, var det klart til koncerten med Cheff Records, at der blev rystet mest røv.

Bøllehattene var fundet frem sammen med de bare brystkasser, da solen for alvor gjorde det varmt foran Astra-scenen kl. 18:15.

I starten af maj fik Cheff Records, der bl.a. består af rapperne TopGunn, Klumben og Kidd og produceren ELOQ, aflyst en koncert til fredagsrock i Tivoli pga. frygten for tumult. Det skete, efter at det tidligere var gået for voldsomt for sig til andre koncerter med IceKiid, Artigeardit og Andreas Odbjerg.