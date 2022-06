Kæmpe kø ved indgangen: Derfor blev festival forsinket

Alle de unge frivillige i de blå serviceveste stod og trissede under den grå himmel lidt længere end til klokken 14. For åbningen af dette års Northside-festival endte med at blive godt en time forsinket.

»Inden vi åbner har vi en myndighedsrunde, men fordi vi er kommet ud på Eskelunden, som er en større plads, så tog det længere tid end ventet,« forklarede Pernille Høll, kommunikationschef.