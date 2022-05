Tidligere byrådsmedlem Viggo Jonasens forsøg på at få sin udelukkelse af Enhedslisten omstødt på partiets årsmøde lykkedes ikke. Men det afholder ikke Viggo Jonasens – nu tidligere – lokale partiafdeling fra at fortsætte kampen for at få eksklusionen trukket tilbage.

Heller ikke selv om Enhedslisten Århus, som er den tværgående enhed for Enhedslistens fire lokalafdelinger i Aarhus Kommune, allerede har meldt ud, at bestyrelsen nu betragter sagen som afsluttet. For Enhedslisten Århus Vest-afdelingen vil kæmpe videre for Viggo Jonasen.