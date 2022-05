Nu kan kørestolsbrugere komme rundt i Mols Bjerge

»Vi glæder os over, at vi nu endelig kan gøre det muligt for kørestolsbrugere at besøge eksempelvis Kalø Slotsruin,« siger frilufts- og projektmedarbejder Kristian Herget i en pressemeddelelse.

Terrænkørestolene kører på el og kan tilmed oplades med solceller, mens man kører, hvilket gør, at kørestolene hverken larmer eller sviner med udstødningsgas.